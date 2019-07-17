В Антимонопольной службе повышение цен на электроэнергию связали со стабилизацией финансового состояния «Барки точик».

"Финансовое состояние «Барки точик» нуждается в улучшении. А тарифы, которые действуют для населения и предприятий сейчас, не покрывают расходов холдинга. То есть, существующие тарифы ниже себестоимости производимой электроэнергии", - сообщил в среду журналистам Назар Одиназода, заместитель главы Антимонопольной службы Таджикистана.

"Средства, которые были выделены для поддержки "Барки точик" со стороны международных организаций, должны покрываться за счёт потребителей, а не госбюджета", - заявил он.

По его словам, это было сделано в соответствии с предложением «Барки точик» и Министерства энергетики и водных ресурсов РТ правительству страны.

"Учитывая выводы и предложения межведомственной комиссии по поддержке «Барки точик», Антимонопольная служба разработала соответствующий проект. Новые тарифы установлены в соответствии с этим проектом", - отметил Одиназода.

Журналисты спросили чиновника о том, почему тарифы для «ТАЛКО» остались на прежнем уровне - чуть более 7 дирамов, а для населения поднялись в несколько раз.

"Это государственная политика. Есть специальная программа правительства Таджикистана по этому заводу. Тарифы установлены в соответствии с этой программой", - ответил Одиназода.

Согласно принятому 22 июня этого года правительством республики постановлению, население с первого дня наступающей осени за каждый киловатт будет платить 22,66 дирамов (с учетом НДС) вместо действующего тарифа в размере 19,37 дирамов.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

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