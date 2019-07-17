Компания Tcell объявляет о запуске уникальной и единственной в Таджикистане программы по компенсации средств, потраченных гражданами на приобретение паспортов нового образца!

Такого предложения в Таджикистане еще не было. Компания Tcell будет возвращать сумму, необходимую для оформления паспорта нового образца (ID-карты) – 120 сомони прямо на мобильный баланс!

Для этого необходимо подойти в любой центр обслуживания абонентов с новым паспортом и подключиться к сети Tcell на тарифные планы «Даркор 59» и выше. Начисления на баланс мобильного телефона будут происходить ежемесячно и в общей сумме составят 120 сомони.

Паспорт нового образца (ID-карта) необходим для прохождения процедуры перерегистрации, замены или приобретения SIM-карт. Если вы еще не абонент Tcell – вы всегда можете обратиться в наши центры обслуживания для приобретения SIM-карты и подключения к сети с паспортом нового образца. А с помощью кампании «Деньги возвращаются» - получить стоимость оформления паспорта себе на баланс!

Кампания «Деньги возвращаются» действует с 15 июля.

Реализуя данный проект, Tcell в первую очередь проявляет заботу об обществе, в котором функционирует. Tcell как бренд, ставит своей целью внести свой вклад в улучшение сообщества, проявляя социальную ответственность, предлагая новейшие технологии, удобный сервис и инновационные решения для потребителей в Таджикистане.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.