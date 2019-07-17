В этот день, 17 июля 1916 года, начались центральноазиатские восстания против Российской империи. Начало было положено в городе Ходжент. Одной из активных участников восстания стала женщина Ходими Джамолак.

Ходими Джамолак (Чамолак) (тадж. «ходим» — общественный деятель, активист; «чамолак» — особый вид плетения косичек у девочек), настоящее имя Кобилходжаева Бибисолеха (1872—1942), участница Восстания 1916 года в Средней Азии, которое началось 17 (4) июля в городе Худжанд (Ходжент) и потом распространилось на большую часть Туркестанского генерал-губернаторства и Степного края Российской империи.

Историю таджички, поднявшей восстание, рассказали на странице "Эсимде - Белые пятна истории" в соцсети Фейсбук.

Толчком к восстанию послужил Указ царя Николая II «О привлечение мужского инородческого населения для работы по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующих армий» от 8 июля (25 июня) 1916 года.

Согласно развёрстке из Худжанда должны были быть мобилизованы 2978 рабочих. Составление списков началось 3 июля и вызвало среди жителей города резкое недовольство, вылившееся в народное восстание.

Ходими Джамолак была известной женщиной в своём квартале, женой бедного ремесленника. Она возглавляла все общественно-праздничные и ритуальные мероприятия, семейные и городские торжества.

Ходими Джамолак пользовалась авторитетом среди женщин своего и соседних кварталов города. После смерти мужа, Ходими Джамолак одна вырастила единственного сына Карима, который одним из первых попал в список мобилизуемых рабочих.

Страх потери сына-кормильца заставил вдову обратиться к представителям колониальной администрации с просьбой оставить ей сына, но она получила отказ.

Когда утром 17 (4) июля жители кварталов Сарибаланди, Гузари Охун, Кози Луччакон, протестующие против составления списков, собрались у здания уездного начальника г. Худжанд, Ходими Джамолак присоединилась к толпе.

Возбуждённая толпа, среди которой было много женщин и детей, требовала показать и уничтожить мобилизационные списки. Так как уездный начальник полковник Н. Б. Рубах сбежал к парому на реке Сырдарья, то требования собравшихся перед зданием уездного управления горожан никто не мог удовлетворить.

Толпа напирала, а полицейские пытались удержать людей. Когда по приказу помощника уездного начальника — подполковника В. К. Арцишевского полицейские и подошедшие к ним солдаты караульной службы стали силой разгонять людей, толпа дрогнула.

В этот момент вперёд выступила Ходими Джамолак.

Обратившись к толпе, она призвала не отступать назад, и, набросившись на ближайшего полицейского, ударила его и отобрала шашку. Поступок Ходими Джамолак воодушевил толпу. Начались стычки с полицией, раздались выстрелы, что и считается началом восстания в Худжанде. Солдаты гарнизона начали расстреливать восставших со стены Худжандской крепости. В толпе появились убитые и раненые, восстание было подавлено.

По ее имени, выступление жителей Худжанда называют «Восстание Ходими Джамолак».