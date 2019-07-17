Султан штата Келантан в Малайзии Мухаммад V развелся с женой, обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Как сообщает New Strait Times, документы о разводе поступили в суд 22 июня, а 1 июля процесс был завершен. Детали развода не уточняются, пишет Медуза.
Брак Мухаммада V и Воеводиной был заключен в июне 2018 года, но официально о нем не сообщалось — пресса узнала об этом только в ноябре.
Мухаммад V в 2016 году был избран верховным монархом Малайзии сроком на пять лет.
В январе 2019 года он отрекся от престола — это стало первым подобным случаем в истории страны.
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