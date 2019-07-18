Рядовой одной из частей Национальной гвардии Таджикистана после отпуска не вернулся на место службы, а отбыл в Россию в трудовую миграцию.

Уроженец Матчинского района Азизбек Норкузиев был призван в ряды национальной армии в ноябре 2014 года, сообщил «АП» источник в военном суде Душанбинского гарнизона.

Он служил до 11 февраля 2015 года в одной из частей Национальной гвардии Таджикистана: в тот день ему был предоставлен краткосрочный отпуск на семь дней.

В суде сообщили, что военный комиссар Матчинского района по семейным обстоятельствам продлил отпуск рядового Норкузиева на пять суток, одлнако солдат, вместо возвращения на службу, отбыл в трудовую миграцию в Россию.

Военная прокуратура Душанбинского гарнизона объявила Норкузиева в розыск. В средине текущего года правоохранительные органы России задержали его в городе Березники и экстрадировали в Таджикистан.

Приговором военного суда Душанбинского гарнизона Норкузиев, согласно статьи 375 (дезертирство) УК Таджикистана, приговорен к восьми месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.