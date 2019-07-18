В связи со снижением роста национальной экономики Южная Корея приостановила подписание новых соглашений в сфере приема иностранных трудовых мигрантов, но Сеул обещает Душанбе предоставить привилегии в данном направлении, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим принял парламентскую делегацию Южной Кореи во главе с членом Национальной ассамблеи этой страны Ким Тэ Сонгом.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с подписанием соглашения между Таджикистаном и Южной Кореей в сфере трудовой миграции, организацией первого инвестиционного форума Душанбе-Сеул. Рассмотрели стороны и перспективы сотрудничества в сфере туризма, экономики, энергетики и здравоохранения.

Корейские парламентарии проинформировали вице-премьера Таджикистана, что в связи со снижением роста национальной экономики, Южная Корея приостановила подписание новых соглашений в сфере приема иностранных трудовых мигрантов.

«Они заверили Азима Иброхима, что в данном вопросе Сеул будет делать исключение для Душанбе и в ближайшее время соглашение между Таджикистаном и Сеулом о трудовой миграции будет подписано», - сообщил источник в правительстве.

Иброхим также предложил открыть в Душанбе представительство Корейского агентства по международному сотрудничеству.

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