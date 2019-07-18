В Дохе состоялась встреча посла Таджикистана Хисрава Сохибзода в Катаре с председателем совета директоров Группы агропромышленных компаний «Ал-Сулайтин» Абдулла ал-Сулайтином.
В ходе встречи стороны обсудили результаты поездки делегации Группы агропромышленных компаний Катара в Таджикистан с 8 по 12 июля, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
Катарская сторона, с учётом огромного потенциала Таджикистана в аграрной сфере, выразила заинтересованность в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в области экспорта сельскохозяйственной продукции, мёда, мяса и питьевой воды из Таджикистана в Катар, отмечается в сообщении.
Было отмечено, что Группа «Ал-Сулайтин» намерена реализовать совместные инвестиционные проекты в указанных сферах.
В рамках беседы состоялся обмен мнениями о путях и механизмах налаживания взаимовыгодного сотрудничества и реализации достигнутых договорённостей в Душанбе.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Таджикистане готовят очередной Налоговый кодекс
Ущерб в $1 млн выявила Счетная палата Таджикистана в НБТ и «Амонатбанке»
На севере Таджикистана спасатели вытащили из 270-метровой шахты четырех человек
Душанбинская милиция просит граждан помочь поймать особо опасного преступника
"Формула 55" - титульный спонсор Чемпионата Таджикистана по футзалу в серии PRO
Сеул обещает Душанбе привилегии в сфере трудовой миграции
С мечтой о промышленном туризме: колбасный цех «ЭКО-ХАСИБ» намерен открыть первый филиал
Главный тренер сборной Таджикистана: «Нам досталась хорошая группа в отборе ЧМ-2022»
Россия вернула Таджикистану дезертира национальной армии, сбежавшего в миграцию
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 18 июля 2019 года
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста