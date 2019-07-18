В Дохе состоялась встреча посла Таджикистана Хисрава Сохибзода в Катаре с председателем совета директоров Группы  агропромышленных компаний  «Ал-Сулайтин»  Абдулла ал-Сулайтином.

В ходе встречи стороны обсудили результаты поездки делегации Группы агропромышленных компаний Катара в Таджикистан с 8 по 12 июля,  сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

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Катарская сторона, с учётом  огромного  потенциала Таджикистана в аграрной сфере, выразила заинтересованность в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в области экспорта сельскохозяйственной продукции, мёда, мяса и питьевой воды из Таджикистана в Катар, отмечается в сообщении.

Было отмечено, что Группа «Ал-Сулайтин» намерена реализовать совместные инвестиционные проекты в указанных сферах.

В рамках беседы состоялся обмен мнениями о путях и механизмах налаживания взаимовыгодного сотрудничества и реализации достигнутых договорённостей в Душанбе.

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