Двое подростков из джамоата Чорьяккорон района Рудаки, причастных к поджогу шестилетней Осии Шерзод, отправлены в спецшколу города Душанбе, сообщил «АП» источник в администрации главы района Рудаки.

Подросткам 9 и 10 лет, их имена не разглашаются. До инцидента они учились в обычной школе в своем джамоате.

Главным виновным в поджоге 6-летней девочки МВД называет 13-летнего жителя Чоряккорона Сунатулло Очилдиева, который страдает психическим расстройством. Он уже помещен в Республиканский центр психического здоровья детей и подростков.

В ходе проведения расследования инцидента выяснилось, что именно Очилдиев сыграл основную роль в поджоге Осии. Более того, до поджога он пугал девочку тем, что спустит на нее своих собак, сообщало ранее МВД.

В столичном медицинском центре №3 12 июля Осие, которая находится тут с момента ЧП, сделали очередную, шестую операцию.

Заведующий ожоговым отделением медцентра Тохир Зубайдов сказал "АП", что Осия чувствует себя стабильно: "Девочка хорошо пьет, кушает, и мы сделаем все необходимое, чтобы девочка скорее выздоровела".

Родные Осии тоже говорят, что после каждой операции девочка чувствует себя хорошо.

"Нам не разрешают видеться с Осией, потому что она в реанимации. Сейчас с ней находится ее мама, и она тоже говорит, что Осие стала намного лучше. Мы каждый день молимся, чтобы наша дочка стала, как прежде, радостная", - сказала бабушки Осии Фатима Зулфонова.

По словам врачей, все операции проходят лишь после определения состояния больной.

Напомним, нападение на девочку было совершено утром 19 июня. Трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела.

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