Выдача бумажных паспортов в России завершится в 2022 году, вместо них граждане будут получать электронные.
Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова пишет, что внедрение электронных паспортов будет добровольным. Те, кто не захочет менять бумажный паспорт, смогут продолжать им пользоваться, заверил вице-премьер.
Пилотный проект по выдаче электронных паспортов стартует в июле 2020 года в Москве. Заменить старый паспорт на новый смогут все желающие.
На первом этапе документы нового формата будут выдаваться в пунктах выдачи электронных загранпаспортов; позже эту возможность планируют внедрить и в МФЦ, пишет Медуза.
Электронный паспорт будет иметь вид карты сроком действия на 10 лет. Она будет содержать ФИО владельца, информацию о дате и месте его рождения, месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН.
Также будет разработано мобильное приложение электронного паспорта.
Электронный паспорт позволит получать коммерческие и государственные услуги, а также предоставит доступ к цифровому профилю — данным человека в разных государственных информационных системах.
Таджикистан опередил
В Таджикистане электронные паспорта были внедрены в 2014 году. Они действуют наряду с бумажными паспортами.
Однако 9 февраля текущего года правительство Таджикистана приняло постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Таджикистана от 30 апреля 2016 года «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».
Согласно документу, граждане страны, у которых по паспортам образца 1996 года зарегистрированы сим-карты мобильных операторов страны, обязаны заменить старые паспорта на паспорта (ID-карты) образца 2014 года. На это был отведен срок - до 15 августа.
Однако, если жители не успеют до этого дня перерегистрировать сим-карты по ID-паспортам, то срок, возможно, продлят, заявил ранее на пресс-конференции заместитель главы Служба связи Илхом Атоев.
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