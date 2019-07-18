Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода назвал бесчеловечным поступок правоохранителей России в отношении задержанных таджикских мигрантов с разорванными сзади брюками и спущенными трусами.

«Действия правоохранительных органов в отношении таджикских мигрантов при задержании являются бесчеловечными. В рамках правовых актов мы требуем расследовать данный инцидент», - заявил на пресс-конференции сегодня в Душанбе Уполномоченный по правам человека.

Умед Бобозода отметил, что УПЧ отправил письмо Омбудсмену России с просьбой дать оценку и отреагировать на эти действия российских полицейских.

"Мы отправили письмо Татьяне Москальковой, омбудсмену Российской Федерации, и просили дать реакцию этим поступкам. Прошло 10-12 дней, но мы не получили ответ. Я уверен, что мы получим ответ, это вопрос поднимается и решается в рамках закона", - отметил он.

Омбудсмен также осудил действия российских СМИ, которые показывают только отрицательный образ таджикских граждан.

"Это очень актуальный вопрос. Наши граждане в России не только аробакеши, там живут и представители интеллигенции, врачи и представители других профессий. Есть много примеров, когда наши граждане защитили в РФ диссертации, написали книги и учебники", - отметил таджикский Омбудсмен.

Он заверил журналистов, что институт УПЧ работает в этом направлении с российскими коллегами и поднимает вопрос имиджа таджикского мигранта при встречах.

Ранее генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сообщил, что написал письмо в Генеральную прокуратуру России, в котором просил дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, задержавших таджикских граждан, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права.

Напомним, 8 граждан Таджикистана – уроженцев Матчинского района Согдийской области были арестованы 8 августа по подозрению в убийстве российского спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня. Спортсмен шел с девушкой по парку в Москве на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул.

По подозрению в убийстве были арестованы 8 граждан Таджикистана. А в российских СМИ появилось фото их ареста, где все задержанные стояли со спущенными штанами.

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