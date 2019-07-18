«В 20 месторождениях Таджикистана на глубине 3-5 тыс. метров имеются огромные запасы нефти и газа», - сообщил начальник Главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймахмадзода на сегодняшней пресс-конференции.
По его данным запасы нефти в республике оцениваются в объеме более 2 млн тонн, а газа – более 3 млрд. кубометров. И в настоящее время осуществляется разработка месторождений.
Кроме того, в Таджикистане имеются большие запасы золота, серебра, черных, цветных и драгоценных металлов, самоцветных и декоративных камней, радиоактивных веществ.
На сегодняшний день Таджикистан заключил контракты с 22 компаниями на сумму 108 млн сомони.
В их рамках в Таджикистане выполняются геологоразведочные работы, как за счёт государственного бюджета, так и за счёт зарубежных инвестиций.
В частности, в 2019 году были выданы лицензии компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» на право проведения геологоразведочных работ на месторождении золота Кумарги Боло Айнинского района, ООО «Апрелевка» на геологоразведочные работы на местах проявления золота на территории Бободжонгафуровского и Матчинского районов.
Он также отметил, что за этот период Госбаланс был пополнен за счёт золота, угля, песчано-гравийной смеси, цементного сырья, известняков, песчаников, газа и нефти.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Просто понравилось название страны: Как бразилец выучил таджикский
В Душанбе будут контролировать уличных молочников
В деятельности "Душанбеводоканала" и Агентства мелиорации не досчитались 550 тыс. сомони
В Вене обсудили вопросы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и ОДКБ
Почему господдержка предпринимательства на деле недоступна бизнесу
Узбекистанскую компанию обвинили в попытке подкупа сотрудника Всемирного банка
Детский омбудсмен: Детей, возвращенных из Ирака, скоро начнут передавать родственникам
В Таджикистане растет выпуск золота и серебра
Доля Tcell на рынке мобильной связи Таджикистана растет, а «Мегафона» и «Билайна» - снижается
Омбудсмен: Условия содержания заключённых в исправительных учреждениях улучшается
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста