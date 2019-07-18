В первой половине 2019 года в центрах и группах по реализации инвестиционных проектов был выявлен финансовый ущерб в размере 2,2 млн сомони. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Счетной палаты Таджикистана Карахон Чиллазода.

Он отметил, что причинами ущерба являются, в основном, несоблюдение норм строительства, неудовлетворительный контроль над качеством выполненных работ и др.

"Наибольший финансовый ущерб - более 300 тыс. сомони выявлен в центре по реализации проекта "Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата" в рамках гранта Азиатского банка развития, который находится на стадии выполнения со стороны Агентства по мелиорации и ирригации. Этот проект рассчитан до 2020 г. и включает поддержку для повышения устойчивости к изменению климата, - сказал он. - Ущерб в размере 250 тыс. сомони выявлен в реализации Проекта водоснабжения города Душанбе, который реализуется ГУП “Душанбеводоканал”.

По его словам, этот грант АБР был выделен укрепления потенциала ГУП "Душанбеводоканал", чтобы оно было надлежащим образом оснащено для оказания качественных услуг населению.

Он также сообщил, что дела о нанесенном финансовом ущербе в ходе реализации инвестпроектов со стороны Агентства мелиорации и ирригации и «Душанбеводоканал»-а на общую сумму 559 тыс. сомони переданы в Генпрокуратуру.

Счетная палата за первое полугодие проверила финансовую деятельность 9 центров и групп по реализации инвестиционных проектов в Таджикистане, до конца года проверки пройдут еще на 10 проектах.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.