АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители министерства образования и науки, Комитетов по архитектуре и строительству, а также землепользования.

- В Душанбе завершится заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ.

- В Душанбе завершаются таджикско-казахский бизнес-форум и двухсторонние встречи предпринимателей двух стран, организованные Торгово-промышленной палата Таджикистана и Внешнеторговой палатой Казахстана

- В уютной атмосфере, за чашечкой чая, пять зрелых мужчин раскроют свой персональный секрет на тему - что восхищает мужчин и вдохновляет в женщине. Встреча в 19:00 в уютном дворике кафе «Чатр». Стоимость входа 50 сомони. Все вырученные деньги пойдут на продвижение Центра «Я» по развитию женского лидерства и предпринимательства. Информация по номеру 919 01 91 99

- Monday Art Studio продолжает воркшоп на тему использования сервисов Google для лучшей продуктивности. Тренинг проходит по адресу ул. Толстого, 66. Телефон (+992) 50 130 12 54

- Сборная Таджикистана в финальном матче международного турнира «Hero Interсontinental Cup 2019» в Ахмадабаде сыграет со сборной КНДР. Встреча состоится на стадионе «EKA Arena» и начнётся в 19.30 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮЛЯ

1980 - В Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые были бойкотированы странами Запада.

2012 - В Душанбе на 81-ом году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся таджикский ученый-историк Мансур Бабаханов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ИЮЛЯ

1946 – Родился журналист Айниддин Гадозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.