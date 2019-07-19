Региональная консультативная встреча была проведена Коалицией общественных объединений Таджикистана «От равенства юридического – к равенству фактическому» по оценке прогресса и подготовке альтернативного доклада по реализации Пекинской платформы действий в Таджикистане. Такие встречи проводятся в Хороге, Худжанде, Бохтаре и Кулябе.

Как отметила председатель Коалиции Гуджахон Бобосадыкова, целью проведения данного мероприятия является усиление роли гражданского общества в реализации Пекинской платформы действий (ППД), принятию которой в 2020 году исполняется 25 лет.

«Почему это так важно для нашей страны? Пекинская платформа действий была принята на 4-й Всемирной конференции по положению женщин в 1995 году, где участвовала также таджикская делегация. В ней определены 12 важнейших направлений, в которых должны быть осуществлены приоритетные действия по обеспечению улучшения положения и расширения прав и возможностей женщин, которые также тесно связаны с Целями устойчивого развития ООН до 2030 года и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятыми правительством страны», - пояснила Бобосадыкова.

Основной целью всех этих важнейших политических документов является устранение всех препятствий на пути активного вовлечения женщин во все сферы общественной и частной жизни, путем обеспечения их равного участия в принятии решений по экономическим, социальным, культурным и политическим вопросам.

Отметим, что Таджикистан, как и другие страны, готовит и представляет Национальный обзор по осуществлению Пекинского плана действий. Коалиция общественных объединений страны в настоящее время готовит альтернативный доклад к мероприятиям «Пекин+25», который пройдет в следующем году, так как, по словам председателя экспертной группы Коалиции общественных объединений по его подготовке Татьяны Бозриковой, основная цель заключается в том, чтобы оценить, насколько результативными были государственные меры по содействию гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, и определить новые приоритеты в соответствии с целями в области устойчивого развития.

«Анализ Национального обзора реализации Пекинского плана действий свидетельствует о том, что несмотря на наличие существующих позитивных изменений, которые поддерживаются правительством страны в области защиты и расширения прав женщин, мы по прежнему сталкиваемся с препятствиями по их реализации. Поэтому очень важно всем вместе обсудить эффективные механизмы реализации гендерной политики,- считает эксперт, отмечая при этом, что задача гражданского общества в подготовке альтернативного доклада – не критика действий правительства, а лишь дополнение обзора государства новыми материалами по реализации Плана действий.

Судя по выступлениям участников встречи - представителей женских общественных и международных организаций и независимых экспертов в области гендера, в Таджикистане за последние годы фиксируется снижение уровня среднего и профессионального образования среди девушек и молодых женщин, по сравнению со старшим поколением и с мужчинами в целом. Особенно негативно отражаются эти проблемы на таких группах женщин, как сельские женщины, люди с инвалидностью, женщины, живущие с ВИЧ и т.д.

Организаторы обратили внимание участников встречи на появление новых вызовов и проблем на пути достижения фактического равноправия женщин и мужчин, связанных с трудовой миграцией, воздействием изменения климата, экстремизмом и другими вопросами.

По итогам встречи разработаны рекомендации, которые будут внесены в альтернативный доклад от гражданского общества. Он будет представлен на региональных и глобальных конференциях в 2019-2020 годах, приуроченных к 25-й годовщине принятия Пекинской Платформы действий, а также пятилетия со дня принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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