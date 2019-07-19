«Узавтосаноату» поручено обновить модельный ряд автомобилей и выпустить новую современную модель легкового автомобиля, доступную для широких слоев населения.

Постановление о мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июля, сообщает ИА "Фергана".

Согласно постановлению, к 2023 году объем производства легковых автомобилей в Узбекистане должен быть увеличен до 350 тысяч единиц, а уровень их локализации (адаптации) — в среднем до 60%.

При этом, президент распорядился в течение месяца создать при «Узавтосаноате» постоянно действующий офис, который займется разработкой Стратегии дальнейшего ускоренного развития автомобильной промышленности Узбекистана до 2023 года, изучит и будет использовать международный опыт и методы управления автомобильной промышленностью, станет развивать научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы. Новосозданный офис должен будет также создавать инженерные центры в приоритетных сегментах производства запчастей и комплектующих и организовывать дополнительные производства для их выпуска.

С 1 октября в республике заработает программа trade-in, предоставляющая возможность купить новую машину отечественного производства, обменяв в официальной дилерской организации свой старый автомобиль с доплатой. МВД поручено обеспечить официальных дилеров отечественных заводов-изготовителей бланками справок-счетов для реализации старых машин, купленных в рамках этой программы.

Документ отменяет акцизный налог на автомобили производства АО UzAutoMotors по договорам, заключаемым после 1 октября 2019 года и устанавливает, что с 1 октября 2019 года сбор за приобретение новых автомобилей узбекского производства уплачивается их производителями.

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