Актер Московского театра драмы имени Чехова Сергей Уст завершил съемки в комедийном фильме «Приключения Алишера» совместно с киногруппой «Сугдсинамо» имени Камила Ярматова.

Сергей Уст сыграл главную роль Алишера-Александра.

Съемки проходили в Зерафшанской и Ферганской долинах, а также в кузнечном цехе в Аштском районе Согдийской области.

Директор киностудии «Сугдсинамо» Мухиддин Музаффар отметил, что это первая совместная работа с российским актером для «Сугдсинамо» и первый комедийный фильм в копилке художественных фильмов студии.

«В год развития туризма, народного ремесленничества и развития села творческая группа «Сугдсинамо» подготовила для своих зрителей настоящий праздник. На экранах кинотеатров впервые появится таджикская классическая комедия, написанная травматологом Худжандской городской больницы Махкамом Бойматовым. Махкам в студенческие годы был КВН-щиком и это дебют не только для него, но и для режиссера-постановщика фильма Темура Султони»,- сообщили в студии.

По словам создателей фильма, этот фильм - что-то похожее на ремейк советского кино.

По сценарию, молодой российский специалист Александр, летевший в один из знаменитых курортов Европы, вдруг попадает в горное таджикское село, где становится учеником местного кузнеца. О Таджикистане Александр знал только понаслышке от трудовых мигрантов и из СМИ….И теперь начинает узнавать всю суть внутри страны.

В комедии «Приключения Алишера» режиссер-постановщик Тимур Султони акцентирует внимание на быте местного населения, неповторимой природе горного Таджикистана, народных промыслах.

«В фильме горная природа и народные ремесла гармонично дополняют друг друга. При этом характеры главных героев раскрываются, становятся более доступными для понимания именно через ремесла», - говорят в студии.

Сам актер Сергей Уст оказался впервые в Азии. Ему было интересна не только красивая природа и гостеприимство таджиков, но и та энергия молодых ребят творческой группы «Сугдсинамо», которые несмотря на финансовые трудности отлично справляются с работой.

Фильм «Приключения Алишера» находится на стадии монтажа и осенью выйдет на экраны.

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