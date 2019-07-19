Посольство Японии в Таджикистане организует Чемпионат по дзюдо на Кубок Акино Ютака. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Манеж» в Душанбе 20 июля с 9 утра.

В посольстве сообщили, что спортивное мероприятие проводится с целью почтения памяти доктора Акино и его товарищей, которые 21 год назад погибли в Таджикистане.

Д-р Акино Ютака, японский специалист по делам Центральной Азии, России и Восточной Европы, принимал активное участие в миротворческой деятельности Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ) в 1998 году. 20 июля того года он и трое его товарищей были застрелены в горной местности Нурабадского района после переговоров с антиправительственными группами на берегу Кули Кабуд (Голубое озеро).

«Личные качества доктора Акино, основанные на любви к спорту (особенно дзюдо) и страсти к обучению следующих поколений, все еще жива среди японцев, которые поощряют и оказывают на молодых людей положительный эффект. Для продолжения его воли посольство проведет данное мероприятие», - сообщили в диппрелставительстве.

Мероприятие организовано посольством Японии в Таджикистане, Комитетом молодежи и спорта республики и Федерацией дзюдо Таджикистана.

Ожидается, что в соревновании примут участие многообещающие юные таджикские дзюдоисты, которые покажут свои лучшие выступления.

Вход на мероприятие свободный.

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