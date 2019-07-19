Комитет по архитектуре и строительству уверяет, что строящиеся в столице объекты соответствуют всем требованиям устойчивости к землетрясениям.

«Вы можете быть уверены, что те здания и сооружения, которые строятся в Душанбе, соответствуют всем нормам и правилам сейсмоустойчивости», - заявил глава Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода 19 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в советское время не было четкого определения для строительства высотных домов, крупнопанельные дома строились до 9 этажа, а монолитные - до 16 этажа.

По словам Ахмадзода, в настоящее время в столице возводятся, в основном, монолитные дома.

«В строительных нормах и правилах (СНиП) по сейсмике теперь большие изменения. Раньше велся расчет по одной программе, теперь расчет зданий и сооружений ведется по двум программам», - сказал он.

Ахмадзода подчеркнул, что расчет зданий и сооружений ведется в соответствии с акселерограммой землетрясений, которые предоставляются Институтом сейсмологии.

«Обязательным условием является устойчивость зданий и сооружений, которая полностью обеспечивается», - сказал он.

Глава Комитета отметил, что сильное шестибалльное землетрясение, которое произошло в Душанбе в 2016 году, показало устойчивость зданий и сооружений города.

«После этого мы проверили все здания в городе, и обнаружили только мелкие трещины в зданиях. Мы ввели в СНиП дополнительные требования и предусмотрели две методические рекомендации по заполнению высотных зданий и сооружений», - сказал он.

Ахмадзода добавил, что Службой надзора за строительством регулярно проводятся контрольные проверки на всех объектах столицы.

«Определяется прочность бетона, арматуры, соответствуют ли они тем нормативным документам», - добавил глава Комитета по архитектуре и строительству.

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