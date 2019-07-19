Минобразования Таджикистана намерено при Техническом колледже страны запустить фабрику по производству детской обуви.
Об этом на пресс-конференции глава Минобразоваания Таджикистана Нуриддин Саид.
«Представьте, есть 2 млн учащихся помимо студентов, если посезонно каждый из них будет носить три пары обуви, необходимо порядка 8 млн. пар обуви, а то и больше», - сказал он.
При этом он обосновал это решение и финансово.
«Мы считаем, что это правильное решение, к этому делу привлечены и наши отечественные бизнесмены. Соответственно это и рабочие места и отечественное производство и поддержка предпринимателей и доход в бюджет страны, а также это делается с целью импортозамещения», - сказал он.
Напомним, в Таджикистане единой школьно формы нет, но таджикские школьники уже несколько лет одеваются по стандарту, установленному Минобрнауки - "темный низ, белый верх".
Согласно нормам, школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, миниюбок, носить футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран.
Ношение одежды из синтетических тканей Минобрнауки не рекомендует, но рекомендует покупать школьную форму у отечественных производителей.
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