Этим летом в числе партнеров 1xBet футбольные клубы «Барселона» «Ливерпуль» и «Челси».
1xBet – ведущая международная игровая и технологическая компания с более чем 12-летним опытом работы в этой области. Сегодня компания расширила деятельность в 53 странах мира. В том числе и в Таджикистане, где она официально начала функционировать в 2019 году
В Таджикистане компания предоставляет моментальные выплаты, более 35 платежных решений, более 1000 событий в день.
Кроме этого в компании круглосуточная поддержка клиентов на 30 языках, а также еженедельные акции и розыгрыши призов.
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При первом пополнении счета компания дарит промокод для регистрации в один клик на 100% бонуса.
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