Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

После ухода из Black Star и примирением с блогером Данилой Поперечным Егор Крид, как и обещал, снял видео с участием не только бывшего врага, но и с другим популярным блогером – Сатиром.

Егор Крид – Сердцеедка 18+

Трек Ladbroke Grove записанный AJ Tracey, был записан еще в мае, однако популярным он становится только сейчас.

Хороший друг нашей радиостанции Азия Плюс – российский исполнитель HARU, уже давно радует поклонников своим творчеством. Не так давно вышел клип на песню ВКИНО, которая заслуженно врывается не только в чарты российских радиостанций, но и нашей!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Песня качает настолько сильно, что вы будете ее напевать постоянно!

Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli всего несколько дней назад загрузили на YouTube клип на песню Mühür. В популярности этого дуэта сомневаться не приходится, потому что количество просмотров приближается к 10 миллионам.

Amirabbas Golab вот уже вторую неделю возглавляет наш чарт. На этот раз с песней Bemanad.

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