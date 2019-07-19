Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода призвал Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) участвовать в реализацию новых проектов в республике.

В своем обращении к руководству и представителям Исполнительного совета IFAD министр отметил важность привлечения новых инвестиций Фонда, в особенности гранта, а также реализации новых приоритетных проектов в сельскохозяйственной сфере Таджикистана, сообщает секретариат Минфина.

Обращение министра последовало 17 июля этого года на проходивших в штаб-квартире IFAD в Риме обсуждениях страновой Программы стратегических возможностей для Таджикистана в 2019-2024 годы.

В мероприятие приняли участие члены Исполнительного совета IFAD и представители более 12 стран-доноров Фонда.

Глава Минфина Таджикистана в ходе обсуждений отметил заметный вклад Фонда в социально-экономическое развитие республики. Он подчеркнул, что в течение последних 10 лет финансирование Фонда в Таджикистан составило $80 млн, за счет чего помощь получили 60 тыс. семейств в сельской местности республики.

Глава Департамента Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Центральной Азии IFAD Халид Бузар отметил, что Программа стратегических возможностей для Таджикистана отражает основные приоритетные направления сотрудничества между Фондом и республикой на пять лет.

Он подчеркнул, что программа нацелена на снижение уровня бедности, укрепление продовольственной безопасности и снижения влияния изменении климата в сельской местности Таджикистана.

Халид Бузар добавил, что достигать указанных целей предусматривается посредством реализации действующих и новых инвестиционных проектов в сельскохозяйственной сфере Таджикистана.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) — многостороннее финансовое учреждение, созданное в 1977 году по решению Всемирной продовольственной конференции 1974 года, - решает задачи борьбы с голодом и бедностью в сельских районах развивающихся стран.

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