Безвозвратный отток валюты из республики в результате внешнеторговой деятельности в первой половине этого года составил почти $1 млрд.

Экспорт товаров в январе-июне 2019 года составил $570,6 млн, а импортировано товаров в страну за этот период на сумму $1 млрд 566,3 млн, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

«Торговый баланс сложился отрицательный и составил $995,8 млн», - отмечают в Агентстве.

В целом, внешнеторговый оборот республики в первой половине этого года составил $2 млрд 136,9 млн, что на 3,8% ($77,3 млн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Республика за этот период имела торговые отношения со 100 странами мира.

Главным торговым партнером республики остается Россия, двусторонний товарооборот с которой составил более $493 млн.

Объем таджикско-казахского торгового оборота составил $426 млн, таджикско-китайского - $290 млн, таджикско-турецкого - $191 млн, а таджикско-узбекского товарооборота – $167 млн.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.