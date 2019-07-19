Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О туризме». Ожидается, что по стране будут созданы туристические информационные центры, предоставляющие физическим и юридическим лицам информацию об объектах туризма, а также пропагандирующие их. Туроператорская и турагентская деятельность, а также другие виды деятельности по организации поездок считается туристической деятельностью.

Деятельность туроператоров и турагентов осуществляется на основании лицензии. Лицензия выдается без ограничения срока действия. Физическим лицам, являющимся индивидуальным предпринимателем, оказывающим экскурсионные услуги, получение лицензии на право осуществления туристской деятельности не требуется.

Гиды (гиды-переводчики), экскурсоводы и гиды-экскурсоводы могут предоставлять услуги самостоятельно без образования юридического лица после получения сертификата, выданного Комитетом.

В соответствии с Законом Комитет разрабатывает национальный туристический знак Узбекистана. Закон вступает в силу через три месяца, то есть в октябре текущего года.

По данным Госкомтуризма республики, за первые три месяца текущего года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 42% и составило 1,38 млн человек. За аналогичный период прошлого года Узбекистан посетили 972 тысячи туристов.

По официальным данным, в 2018 году Узбекистан посетило 5 миллионов 300 тысяч туристов. Из них 4 миллиона 600 тысяч - из Центральной Азии. Экспорт туристических услуг составил 1 миллиард долларов.

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