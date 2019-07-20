АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ИЮЛЯ

– В ТЦ «Душанбе Молл» в 20:00 состоится концерт Мадины Акназаровой.

- В спортивном комплексе «МАНЕЖ» в Душанбе с 09:00 состоится Чемпионат по дзюдо «КУБОК АКИНО ЮТАКА 2019». Мероприятие организовано Посольством Японии в Республике Таджикистан, Комитетом молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Федерацией дзюдо Таджикистана. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮЛЯ

Международный день шахмат.

1924 - Основана Международная шахматная федерация – FIDE.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮЛЯ

1946 – Родился журналист Айниддин Гадозода.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮЛЯ

1928-2010 – Родился ученый-литературовед Аликул Девонакулов.

1936 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Хуршед Алидодов.

1937 – Родился лексиколог Ахмадчон Сангинов.

1941 – Родилась певица Саломат Кобилова.

1947 – Родился певец, народный артист Таджикистана Рустамбек Ботуров.

1951 – Родился заслуженный работник Таджикистана Чумъахон Футуров.

1954 – Родился народный артист Таджикистана Баходур Неъматов.

1956 – Родился исследователь таджикской журналистики Пайванди Гулмурод.

1959 – Родилась певица Дилбар Сулаймонова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.