Сегодня, 20 июля, отмечается интересный и пока еще молодой праздник – международный День Торта и пирожного (International Cake Day). Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».
Мы тоже идем к вам с тортом и другими сладостями, но только онлайн. Пройдите наш тест, который покажет уровень вашей любви к десертам и определит, кто вы: антисладкоежка, любитель сладкого обыкновенный или непревзойдённый сладкоежка с зависимостью?
Вам нужно угадать по картинке и короткому описанию-подсказке, что за десерт загадан в задании.
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