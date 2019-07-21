Да¸ в Таджикистане лето в самом разгаре. Мы собрали для вас список летних веранд ресторанов столицы, где лучше всего провожать закаты с родными, друзьями и любимыми.

PANORAMA RestaurantClub

Есть сразу несколько причин побывать на летней террасе PANORAMA CAFE LOUNGE. Например, здесь проводятся вечера живой музыки, имеется специально оборудованный детский уголок с услугой бесплатной няни, а также обновленная открытая кухня, которая готовится прямо на ваших глазах. Из приятных дополнений можем отметить то, что в ресторане разработали детское меню, а также добавили находящиеся сегодня на пике популярности лимонады: манговый, малина - маракуйя, груша с корицей, личи-кокос.

Адрес: ул. Мирзо Турсунзаде 45, БЦ «Пойтахт», 6 этаж (ориентир стадион «Спартак»)

Тел.: +992 93 111 3333; +992 93 503 0000

Чайхана «Омар Хайам»

Это заведение, возможно, еще относительно новое, но уже одно из самых модных в столице на сегодняшний день. Чайхана располагает не то, что террасой, а целым летним садом с собственным фонтаном. Во дворе ресторана расположены открытые столики и кабинки, закрытые легкими шифоновыми занавесками. Обращает на себя внимание специальная система вентиляции - охлаждения с помощью систем туманообразования, благодаря чему даже в самый летний зной в «Омар Хайам» царит комфортный микроклимат.

Адрес: ул. М.Курбон 15 (ориентир за Гранд Отелем)

Тел.: +992 88 000 5000

Ресторан «Фрегат»

Расположился ресторан, конечно, как нельзя более выгодно – у самого озера, в самом центре города, с отличным панорамным видом на величественный комплекс «Кохи Навруз». С наступлением темноты площадка летней террасы превращается в красивое романтическое место, освещенное приглушенными огнями. Меню ресторана позволяет как плотно поесть, так и просто перекусить или насладиться легким летним коктейлем.

Адрес: ул. Шараф 20 (недалеко от гостиницы Hyatt Regency)

Тел.: +992 938879999, +992 939370999

Rudaki House

Летняя веранда ресторана Rudaki House, расположенная на четвертом этаже, - место для тех, кто ценит красоту вокруг себя. Здесь, сидя за столиками с красивыми цветами на панорамной веранде, можно наблюдать за завораживающим видом захода солнца. Летнее меню, разнообразие линейки охлаждающих лонгдринков и кальянов на фоне красивого вида – что ещё нужно для приятного времяпрепровождения.

Адрес: пр. Рудаки 127, ТЦ «Рудаки Плаза», 4 этаж

Тел.: +992 88 1111 555

Ресторан Meat Club Yak

Ресторан Meat Club Yak встретил лето распахнутыми дверями, просторной, уютной террасой на улице с живой музыкой и, конечно, специальным меню. Терраса ресторана располагается вдали от шумной проезжей части и оживленных столичных улиц, а значит, здесь можно отдохнуть от вечной суеты шумного города.

Среди десертов тоже есть чему удивиться, например, можно попробовать французский замороженный десерт сорбет, который преимущественно готовится из ягод и фруктов с добавлением сахарного сиропа, а также малиновый и ежевичный мусс — и сладко, и диетически.

Адрес: ул. Хувайдуллоева 2/1, жилой комплекс «Диар Душанбе».

Тел.: +992 88 588 8550

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