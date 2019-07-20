В Международный день торта мы решили рассказать об этом лакомстве, которое из простого десерта превратилось в настоящее поизведение искусства, и его производством занимаются теперь цеха и целые предприятия.
Кто самый крупный производитель тортов в Таджикистане, как и что они готовят, и какие советы дают домохозяйкам - смотрите в нашем ролике.
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