Душанбинец Искандар Сафаров, 2006 года рождения, житель Душанбе находясь за рулем автомашины марки «Лексус-250» (госномер 4004 НУ 01) следуя со стороны ул. Шевченко в сторону ул. Хуснабад около гостиницы «Сино» врезался в автомашину марки «Лексус» (госномер 1005 ЕС 01), которая была припаркована у обочины дороги.

Двое юношей, оказавшихся в пешеходной части около припаркованного «Лексуса», получили серьезные травмы и госпитализированы, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Продолжается расследование в отношении несовершеннолетнего водителя по фактам нарушения правил дорожного движения и управления автотранспортом без водительских прав, отмечает правоохранительное ведомство.

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