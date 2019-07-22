Полузащитник душанбинского «Истиклола» Алишер Джалилов имеет официальное право выступать за национальную сборную Таджикистана.

Комитет по статусу игроков Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) разрешил полузащитнику «Истиклола» Алишеру Джалилову выступать за сборную Таджикистана, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.

Алишер Джалилов в 1993 году родился в Душанбе, в 2004 году переехал в Москву. С тех пор занимался в ДЮСШ «Локомотив» (Москва). В 2009 году перешёл в молодёжную команду казанского «Рубина».

18 июня 2011 года дебютировал за основной состав в гостевом матче против «Ростова». В 2012 году был отдан в аренду в нижнекамский «Нефтехимик», провёл за клуб 28 матчей, забил 2 гола. Был признан лучшим молодым игроком ФНЛ сезона 2012/13. Летом 2013 года вернулся в казанский «Рубин».

Сезон 2017-2018 провел в составе калининградской «Балтики». В январе нынешнего сезона перешел в душанбинский «Истиклол». Был задействован в юношеских сборных России.

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