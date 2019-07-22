В посольстве Туркменистана в Таджикистане опровергли информацию о кончине туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, назвав это "абсолютной ложью".

В дипломатическом представительстве Ашхабада в Душанбе подчеркнули, что 21 июля появилось поздравление Бердымухамедова работникам здравоохранения и медицинской промышленности, которые в это воскресенье отметили свой профессиональный праздник.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

21 июля о возможной смерти Бердымухамедова написал блогер Анатолий Несмиян (ведет ЖЖ «Эль Мюрид», а также сообщила радиостанция «Говорит Москва» — со ссылкой на человека по имени Аслан Рубаев, представленного как «политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем».

По словам Рубаева, ему о кончине президента сообщили живущие в столице Туркменистана бизнесмены.

По данным телеграм-канала Незыгарь, о смерти Бердымухамедова сообщила и туркменская оппозиция, которая утверждала, что он скончался от острой почечной недостаточности.

С 15 июля туркменский лидер находится в отпуске. Госканалы сообщали, что он проводит время с семьей и пишет книгу.

По данным издания «Хроники Туркменистана», в тяжелом состоянии находится мать президента — Огулабат Бердымухамедова. По информации журналистов, которые не указывают своих источников, она находится на лечении в Германии.

Издание отметило, что после 5 июля президент «исчез на 10 дней», а 15 июля гостелевидение сообщило о том, что он находится в отпуске. 12 июля один из президентских самолетов, как утверждается, был замечен в Германии.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года. Он возглавил Туркменистан в конце 2006 года, после смерти Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и с тех пор трижды выигрывал президентские выборы с подавляющим перевесом.

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