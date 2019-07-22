Первая группа таджикских паломников сегодня, 22 июля, отправилась в хадж в священные Мекку и Медину, сообщил "АП" пресс-секретарь Комитета религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким.

По его словам, паломники будут отправлены в хадж группами в течение 10 дней. Заниматься отправкой паломников в хадж будут две таджикские авиакомпании - "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр"

Афшин Муким отметил, что ранее планировалось отправить первую группу паломников 25 июля, но изменения в графике отправки произошли по просьбе принимающей стороны.

В текущем году, как и в предыдущие годы, хадж совершат порядка 6 тыс. паломников из Таджикистана.

Стоимость поездки в святые места составляет 35 тыс. 138 сомони. В 2018 году стоимость хаджа для граждан Таджикистана составила 33 тыс. 410 сомони.

В 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту для совершения хаджа лиц младше 40 лет. Таким образом, Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

Кто может поехать в хадж, что нужно при себе иметь и какие услуг вы можете требовать от Комитета по религии - в нашей инфографике:

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