Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, после заявления которого в СМИ пошла волна сообщений о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принес извинения за свои слова, передает «Хроника Туркменистана».
«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником», – написал Рубаев на своей странице в Facebook.
Изначально о смерти Бердымухамедова Рубаев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», ссылаясь на свои источники в бизнес-среде.
В то же время сообщается, что президент Бердымухамедов улетел в Германию к больной матери, о чем ранее сообщала «Хроника Туркменистана».
Напомним, что в мае этого года в Ашхабад в срочном порядке вылетела бригада врачей из Турции. Вероятно, в срочной помощи нуждалась мать президента.
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