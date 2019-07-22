Центральноазиатские сборные узнали соперников по квалификационному раунду чемпионата мира – 2022 по футболу. Ни одна национальная команда региона никогда не играла на чемпионатах мира. Это седьмая попытка киргизских, узбекских, туркменских и таджикских футболистов пробиться на мировое первенство. ИА «Фергана» представляет соперников команд по отборочному раунду.

Во втором квалификационном раунде чемпионата мира – 2022 в зоне АФК примут участие 40 команд, разделенных на восемь групп. Победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места, пройдут в третий квалификационный раунд и получат путевки в финальную часть Кубка Азии – 2023. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, в нем точно примут участие четыре азиатские сборные, включая хозяина турнира Катар, еще одна сборная сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.

Узбекистан

Сборная Узбекистана считается одной из сильнейших сборных континента, а попадание этой команды во вторую корзину жеребьевки связано с неудачными товарищескими матчами против сильных соперников в прошлом году и понижением в рейтинге ФИФА.

Так, на июнь текущего года Узбекистан располагается на непривычной для себя 82-й строчке, ниже Ирака (77) и Китая (73), кроме того, прибавили в последнее время сборные ОАЭ (67) и Катар (55), который выиграл Кубок Азии – 2019. Лидерами сборной Узбекистана являются Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ) и форвард российского «Ростова» Элдор Шомуродов. Узбекистан способен выйти в следующий квалификационный раунд, но, вспоминая нестабильную игру узбекистанцев при Экторе Купере, не следует сбрасывать со счетов конкурентов во главе с японцами.

Саудовская Аравия

Саудовцы стабильно пробиваются в последний раунд квалификации чемпионата мира и редко пропускают само мировое первенство. На июнь 2019 года они занимали 69 место в рейтинге ФИФА. В 2018 году сборная Саудовской Аравии хоть и проиграла россиянам с крупным счетом, но дала бой уругвайцам, уступив 0:1, и обыграла Египет, ведомый нынешним тренером узбекистанцев Эктором Купером.

В сборной Саудовской Аравии нет легионеров. Все ее футболисты играют во внутреннем первенстве. Саудовцы вылетели из Кубка Азии — 2019 на стадии 1/8 финала, после чего распрощались с испанским тренером Хуаном Антонио Пицци. На сегодняшний день место главного тренера вакантно, а командой руководит местный специалист Юссеф Анбар. Под его руководством сборная провела две товарищеских встречи. Японцам саудовцы уступили (1:2), а сборную Экваториальной Гвинеи обыграли со счетом 3:2.

Национальная команда Саудовской Аравии берет сыгранностью, хотя номинальными лидерами сборной можно считать крайних нападающих Фахада Аль-Муваллада и Салема Аль-Досари. Хорош голкипер сборной Мохаммед Аль-Оваис, он и самый дорогой саудовский футболист по мнению Transfermarkt (2,5 млн евро). Стоимость всего состава оценивается в 32 млн евро.

Узбекистан встречался со сборной Саудовской Аравии восемь раз. Трижды побеждали узбекистанцы, четырежды – саудовцы, один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча состоялась в 2015 году в рамках Кубка Азии. Тогда победу одержали узбекские футболисты (3:1).

Палестина

Сборная Палестины занимает сотое место в рейтинге ФИФА и баллотировалась из третьей корзины. Палестина – молодая сборная, она была принята в международное сообщество лишь в 1998 году. Эта команда никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов мира, зато принимала участие в двух последних розыгрышах Кубка Азии, правда, дальше группового этапа палестинцы не проходили. В групповом раунде Кубка Азии – 2019 Палестина была разгромлена австралийцами (0:3), но сыграла вничью с Иорданией и Сирией, что вполне можно считать успехом.

В последнем товарищеском матче против Киргизии палестинцы отыгрались после счета 0:2, завершив матч вничью. В 2017 году в квалификации Кубка Азии они отправили 18 мячей в двух матчах против Мальдив и Бутана. В декабре прошлого года палестинцы сыграли вничью с опытнейшим Ираном.

Палестинские футболисты не столько выступают во внутреннем первенстве, сколько разбросаны по всему миру. Есть игроки из чемпионатов Чили, Аргентины, Марокко, Мальты, Малайзии, Словакии, Швеции и даже Испании. Однако дорогих игроков в команде нет. Стоимость состава сборной оценивается в 2,9 млн евро. Самый дорогой игрок – Тамер Сеям (350 тыс. евро). Капитан команды – центральный защитник Абделатиф Бадхари, в его активе 58 матчей и восемь голов за сборную.

Узбекистан трижды встречался с Палестиной и трижды обыгрывал соперника. Общий счет в трех матчах 7:0 в пользу узбекистанцев.

Йемен

Национальная команда Йемена – слабейшая сборная Аравийского полуострова и на июнь текущего года занимает 144-е место в рейтинге ФИФА. Йеменцы впервые пробились на Кубок Азии в 2019 году благодаря расширению количества участников. На самом турнире сборная Йемена проиграла все три матча с общим счетом 0:10 и стала одной из худших команд Кубка. По окончании турнира сборная матчей не проводила.

Тренирует сборную страны словацкий специалист Ян Коцян. Тренер опытный, поработавший со сборными Словакии и Австрии, с рядом немецких, австрийских и польских клубов. Кроме тренера, йеменцам похвастаться особо нечем. Лучшим игроком и капитаном сборной является Ала Аль-Саси, он же рекордсмен команды по количеству матчей (66), стоимость игрока 75 тыс. евро. Стоимость состава команды 325 тыс. евро.

Узбекистан дважды встречался с йеменцами в 2015 году в рамках квалификации чемпионата мира – 2018. Тогда Узбекистанцы дважды одолели соперника, причем не без труда. На выезде они победили 3:1, а на домашней арене удалось выиграть 1:0. Единственный гол забил вышедший на замену во втором тайме Александр Гейнрих.

Сингапур

Сборная Сингапура баллотировалась из последней корзины. Несмотря на высокие позиции в различных экономических рейтингах, в рейтинге ФИФА сборная Сингапура расположилась лишь на 162-м месте. Национальная команда никогда не участвовала в чемпионатах мира, а в Кубке Азии принимала участие лишь раз, было это в 1984 году.

В отличие от сборной, на клубном уровне у сингапурцев все не так печально. Последние несколько лет сингапурские команды стабильно выходят в плей-офф Кубка АФК, а «Хоум Юнайтед» в 2017 году добрался до полуфинала турнира.

Национальную команду Сингапура тренирует японец Тацума Йошида. Он пытается привить сборной атакующий стиль, насколько это возможно. Сборная редко встречается с сильными соперниками, потому статистика у Сингапура вполне приличная. За последние полтора года сборная Сингапура провела 14 матчей, в которых одержала восемь побед и проиграла четыре раза, причем один раз в серии пенальти опытному Оману в рамках товарищеского турнира. В июне этого года Сингапур обыграл Соломоновы острова (4:3) и уступил Мьянме (1:2).

Состав команды оценивается в 1,7 млн евро. Стоимость игроков не превышает 150 тысяч евро. Лидером команды можно назвать форварда Хайрула Амри, в активе которого 126 матчей за сборную и 32 забитых мяча. Большинство игроков выступают во внутреннем первенстве, несколько футболистов – в чемпионатах Таиланда и Малайзии.

Сборная Узбекистана встречалась с Сингапуром два раза в 2008 году в рамках отбора чемпионата мира. Узбекистанцы дважды разгромили сингапурцев — 3:0 и 7:3.

Кыргызстан и Таджикистан

Таджикистан и Киргизия в результате жеребьевки, как и в прошлом отборе чемпионата мира, оказались соперниками за выход из одной группы — F. Таджикистан никогда не участвовал в крупных турнирах, Кыргызстан впервые принял участие в Кубке Азии – 2019.

Киргизия при жеребьевке находилась во второй корзине, Таджикистан – в третьей. Киргизия находится на 95-м месте в рейтинге ФИФА, Таджикистан – на 120-м.

Несмотря на статистические различия, команды примерно одного уровня, и обе сборные могут удивить в квалификации чемпионата мира. Кыргызстан выглядит более стабильно. Александр Крестинин руководит сборной страны несколько лет кряду и знает возможности футболистов наизусть. Киргизия оставила приятное впечатление на Кубке Азии. В сборной выделяются Виталий Люкс, Антон Землянухин и Валерий Кичин.

Таджикистан меняет тренеров по каждому поводу. Сейчас во главе сборной стоит узбекистанец Усмон Тошев.

Вместе с тем в команде много молодежи, есть ряд перспективных футболистов, например Шериддин Бобоев или Эхсони Пандшанбе, есть опытные Дилшод Васиев и Фатхулло Фатхуллоев. Состоится центральноазиатское дерби 5 сентября. Ранее соперники встречались между собой десять раз, пять побед на счету Таджикистана, три – у Киргизии, еще два матча завершились вничью. В последний раз команды встречались в рамках отбора чемпионата мира 2018 года. Тогда встреча в Бишкеке завершилась 2:2, а в Душанбе победу праздновали кыргызстанцы (1:0). По итогам турнира кыргызстанцы заняли третье место, таджикистанцы – четвертое. Первые две строчки застолбили Австралия и Иордания.

Возможность выйти в третий квалификационный раунд имеют две команды, по всей видимости, Таджикистан и Киргизия поборются за вторую строчку в группе.

Япония

Япония – одна из сильнейших сборных Азии. Постоянный участник всех крупных турниров. В рейтинге ФИФА занимает 28-ю строчку. На прошлом чемпионате мира японцы заставили понервничать маститых бельгийцев. В Кубке Азии – 2019 дошли до финала, где уступили сборной Катара. Также японцы этим летом приняли участие в Кубке Америки, где заняли третье место в группе. Япония была разгромлена чилийцами и сыграла вничью с Уругваем и Эквадором.

Тренеру Хаджиме Мориясу могут позавидовать большинство коллег из европейски сборных. В распоряжении тренера такие мастера, как Шинджи Окадзаки, Майа Йошида, Юто Нагатомо, Готоку Сакаи. Есть в сборной Японии и молодые дарования, например Токихиро Томиясу из «Милана» и Хироки Абэ из «Барселоны». Самым дорогим игроком команды является полузащитник «Порту» Шойа Накаджима (25 млн евро).

Сборная Таджикистана встречалась с японцами дважды в 2011 году в рамках квалификации чемпионата мира. Япония оба раза разгромила соперника — 4:0 и 8:0. Кыргызстанцы встречались с Японией один раз в прошлом году в товарищеском матче, тогда победили японцы со счетом 4:0.

Мьянма

Сборная Мьянмы никогда не участвовала в чемпионатах, а на Кубке Азии выступала в 1968 году, тогда страна называлась Бирма и завоевала серебро турнира. С тех пор на крупных турнирах Мьянму не видели, даже на расширенном Кубке Азии – 2019. Сейчас Мьянма занимает 138-е место в рейтинге ФИФА, что позволило команде баллотироваться из четвертой корзины и миновать первый квалификационный раунд.

Мьянма обыгрывает только равные по классу команды, например Сингапур, Лаос или Камбоджу. В 2017 году получилось одолеть в товарищеских матчах Малайзию и Индонезию, в 2015 году – Кувейт. Более опытные команды типа Таиланда проблем с этой сборной не имеют. В последнем матче Мьянма обыграла Сингапур со счетом 2:1.

В апреле этого года сборную возглавил черногорский специалист Миодраг Радулович, поработавший в разные годы с ташкентским «Пахтакором», казахстанским «Атырау» и сборной Ливана. Большинство футболистов сборной Мьянмы выступает во внутреннем чемпионате, несколько спортсменов – в чемпионате Таиланда. Самый дорогой футболист команды – Онг Ту (350 тыс. евро). Стоимость состава сборной – 2,3 млн евро.

Сборная Таджикистана встречалась с Мьянмой дважды в 2010 году в рамках Кубка вызова АФК. Таджикистанцы два раза обыграли соперника — 1:0 и 3:0. Кыргызстан играл с Мьянмой три раза, дважды (в 2014 и 2018 годах) киргизские футболисты обыграли соперника (1:0 и 5:1). В 2017 году кыргызстанцы с футболистами из Мьянмы в квалификации Кубка Азии очки поделили (2:2).

Монголия

Сборная Монголии считается одной из слабейших сборных Азии, которая впервые пробилась во второй квалификационный раунд чемпионата мира. На июнь текущего года эта команда занимает 187-е место в рейтинге ФИФА, в связи с этим монголам пришлось играть в первом раунде квалификации. Соперником Монголии по отборочному раунду стал Бруней. Домашнюю встречу монголы выиграли со счетом 2:0, на выезде уступили 1:2.

Монголы обыгрывают только слабейшие сборные континента и мира. Так, на чемпионате Восточной Азии – 2018 были разгромлены сборная Северных Марианских островов и Макао. На том же турнире сами монголы были обыграны командами КНДР, Тайваня и Гонконга с общим счетом 11:3.

Тренирует монгольских футболистов немецкий специалист Ханс Михаэль Вайсс, который раньше работал со сборными Филиппин и молодежными командами Китая и Руанды. В текущем составе национальной команды нет ни одного игрока, выступающего за рубежом. Единственным футболистом, оцененным Transfermarkt, является Гаридмагнай Байасгалан (25 тыс. евро). Капитан команды – Норьму Цебендал, в активе которого 27 матчей и шесть голов за сборную страны.

Сборная Киргизии встречалась с Монголией в декабре 2017 года в товарищеском матче и обыграла соперника со счетом 3:0. Таджикистанцы с монголами не играли никогда.

Туркменистан

Национальную команду Туркменистана в этом году возглавил хорватский специалист Анте Мише, который сразу определил минусы местной системы футбола, в частности отсутствие молодежных лиг. Ситуацию начали исправлять, однако говорить об успехах сборной пока рановато. Туркменистанцы в январе 2019 года впервые после 15-летнего перерыва приняли участие в Кубке Азии и провалились, несмотря на то что чемпион страны «Алтын Асыр» в прошлом сезоне дошел до финала Кубка АФК. Сборная Туркменистана занимает 135-е место в рейтинге ФИФА и баллотировалась из четвертой корзины. Сборная укомплектована качественными футболистами, среди которых Руслан Мингазов из чешской «Славии», Арсланмурат Аманов из ташкентского «Локомотива», Вахит Оразсахедов из бишкекского «Дордоя». У туркменистанцев есть возможность пробиться в следующий раунд квалификации чемпионата мира, хотя соперники у центральноазиатской сборной очень серьезные.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи – единственная азиатская сборная, которая играла в полуфинале чемпионата мира. На прошлом мировом первенстве в России южнокорейцы не вышли из группы, уступив Мексике и Швеции, однако не пустили в плей-офф на тот момент действующего чемпиона мира Германию, обыграв соперника со счетом 2:0. На Кубке Азии – 2019 корейцы дошли до четвертьфинала, где неожиданно для многих специалистов проиграли Катару. В последних товарищеских матчах корейцы обыграли Боливию, Колумбию и Австралию и сыграли вничью с Ираном.

Тренирует команду португалец Пауло Бенту, в распоряжении специалиста целая россыпь классных игроков, в том числе один из лучших азиатских футболистов Хен Мин Сон из английского «Тоттенхэма», Чан Хун Квон из немецкого «Фрйбурга» и Хи Чан Хвонг из австрийского «Ред Булла». Стоимость Хен Мин Сона растет и уже достигла $80 млн. Состав сборной Южной Кореи оценивается в 112 млн евро.

Туркменистан в последний раз встречался с Южной Кореей дважды в 2008 году в отборе чемпионата мира. Корейцы обыграли туркмен — 3:1 и 4:0.

Ливан

Национальная команда Ливана прибавила в последние несколько лет. На июнь 2019 года Ливан располагался на 86-й строчке в рейтинге ФИФА, что позволило команде попасть во вторую корзину при жеребьевке. Ливан впервые за двадцать лет пробился в Кубок Азии – 2019 года, однако команде не повезло — она попала в одну группу с Катаром и Саудовской Аравией. В итоге ливанцы обыграли лишь КНДР, заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф турнира.

Ливан часто играет вничью с самыми разными соперниками, будь то Узбекистан, Экваториальная Гвинея или Мьянма. Вместе с тем проигрывают ливанцы только действительно сильным командам. Последние матчи ливанцы провели в рамках Кубка Азии.

Главным тренером сборной Ливана с июня текущего года является румынский специалист Ливиу Чоботариу. Это первый опыт тренера в национальной команде, ранее Чоботариу работал с румынскими и саудовскими клубами. Сразу несколько игроков Ливана выступают в европейских клубах. Самый дорогой ливанский футболист Бассель Хради ($850 тыс. евро) играет за хорватский «Хайдук», Самир Айасс – в болгарском «Дунав Русев», Феликс Мичел – в шведском «Эскильстуна», Хилал Эль-Хелве – в немецком «Эппене». Есть еще Джоан Умари из клуба «Аль-Наср» (ОАЭ), поигравший в турецком «Сивасспоре» и немецком «Франкфурте». Стоимость состава сборной Ливана – 4,85 млн евро.

Туркменистан с Ливаном в этом веке не играл.

КНДР

Северные корейцы пробивались на чемпионат мира дважды. В первый раз — в 1966 году, когда команда сенсационно дошла до четвертьфинала, обыграв итальянцев. В 2010 году корейцы были биты Бразилией, Португалией и Кот-д`Ивуаром с общим счетом 1:12. За десять лет сборная КНДР качественный шаг вперед так и не сделала. Корейцы не только не завоевывали путевок на чемпионат мира, но и не пробивались в третий квалификационный раунд. На июнь текущего года сборная КНДР занимает 122-ю строчку в рейтинге ФИФА.

На Кубке Азии – 2019 сборная Северной Кореи проиграла все три матча и стала худшей командой турнира. После континентального первенства сборная КНДР проиграла товарищескую встречу Узбекистану (0:4), а в июле, принимая участие в неофициальном турнире, успела проиграть Сирии (2:5) и выиграть у Таджикистана (1:0) и Индии (5:2).

Несколько северокорейских игроков выступают в иностранных клубах, в том числе и европейских, например, капитан сборной Кванг Сон Хан выступает за итальянский «Кальяри», Кван Рен Пак – за австрийский «Санкт-Пельтене». Самый дорогой футболист команды Кванг Сон Хан – 4 млн евро, стоимость всего состава – 5,5 млн евро. Тренирует сборную местный специалист Ю Ён Су, это его третий призыв в национальную команду за 17 лет.

Туркменистан встречался с КНДР пять раз и ни разу не побеждал. В трех матчах победу праздновали северокорейцы, дважды матчи завершались вничью.

Шри-Ланка

Сборная Шри-Ланки занимает 201-е место в рейтинге ФИФА и является одной из слабейших сборных планеты. Никогда не участвовала в крупных турнирах. В первом квалификационном раунде чемпионата мира – 2019 Шри-Ланка обыграла Макао с общим счетом 3:1, что и позволило этой сборной впервые пробиться во второй отборочный этап. Шри-Ланка в последние годы проигрывает практически всем более или менее приличным соперникам. Победить получается только команды Сейшельских островов или Бутана. Лет десять назад Шри-Ланка обыгрывала Ливан и Малайзию.

Все футболисты Шри-Ланки выступают во внутреннем первенстве. Тренирует команду местный специалист Низам Пакир Али.

Туркменистан встречался со сборной Шри-Ланки четыре раза, было это в 2003-2004 годах. Трижды центральноазиатские футболисты одержали победу с общим счетом 6:0, еще один матч завершился со счетом 2:2.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.