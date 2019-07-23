АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители министерства внутренних дел РТ, «Амонатбанка», Агентства соцстрахования и пенсий при правительстве, «Таджикматлубота» и Агентства мелиорации и ирригации.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮЛЯ
2012 - В городе Хорог был ранен прокурор Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Нафасбек Дильшодов.
2018 - В Таджикистане создан Национальный совет финансовой стабильности.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ИЮЛЯ
1955 – Родился доктор политических наук, председатель Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮЛЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
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