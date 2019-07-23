Министерство внутренних дел Таджикистана обеспечило вдову и детей погибшего при бунте сотрудника колонии №3/2 в Вахдате Абдуджаббора Халимова съемным жильем. Об этом "АП" сообщила сама Сайёра Саидова.

По ее словам, на данный момент квартира оплачена за три месяца. «Мы пока не знаем, кто дальше будет оплачивать за наше жилье», - говорит она.

Также, по ее словам, после обращения в «Азия-Плюс», им была предоставлена финансовая помощь.

"Нас навещали из министерств образования и юстиции", - рассказала вдова, добавив, что на данный момент семья получила в виде помощи около 25 тыс. сомони.

"Абуджаббор мечтал, чтобы дочь стала врачом, а сыновья выучились на прокурора и юриста", - рассказывает женщина, которая сейчас собирает деньги именно на их образование.

По ее словам, после гибели супруга дети заболели от стресса: в клинике «Истиклол» они прошли бесплатный 10-дневный курс лечения.

Ранее, после публикации видеоинтервью с вдовой погибшего сотрудника колонии, читатели «АП» в комментариях просили опубликовать банковский счет семьи, куда можно перевести помощь. Сайера открыла банковский счет, чтобы благодетели могли помочь ей и ее детям.

В ночь на 19 мая в ходе столкновения между заключенными и надзирателями в исправительной колонии №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате были убиты трое сотрудников учреждения.

Среди них был 36-летний майор Абдуджаббор Халимов - муж и отец троих детей. Семья до этого жила в доме напротив колонии. Они переехали туда 5 лет назад из Душанбе. В столице растущей семье снимать квартиру денег не хватало, и они сняли квартиру в Вахдате - за 400 сомони в месяц. Потом военнослужащего перевели по работе в вахдатскую колонию - ближе к дому.

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