Президент страны Эмомали Рахмон своими указами сегодня сменил мэра города Нурек и глав еще 10 районов страны, сообщается на сайте президента.

Так, указами президента лишены должностей мэр Нурека, главы районов Кушониён, Вахш, Яван, Джайхун, Пяндж, Шахритус, Носири Хусрав, Восе, Темурмалик и района Сангвор.



На их место назначены "профессиональные и ответственные лица", сообщается на сайте президента. Однако фамилии профессионалов не указаны.

Между тем, как сообщили "АП" в хукумате Хатлона, и.о. председателя района Кушониён Хатлонской области назначен глава антимонопольной службы Таджикистана Икромиддин Вализода.

Однако Указа президента об освобождении Вализода от должности пресс-служба президента пока не опубликовала.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /5

Все тот же источник "АП" сообщил, что новым и.о района Шахритус назначен Джабори Гафор, до этого возглавлявший Кушониён.

И.о. района Носири Хусрав назначен Даврон Нишонзода: до назначения он работал первым заместителем председателя района Шахритус; и.о. Пянджского района стал Зарифхуджа Щохиён. ранее возглавлявший район Сангвор; и.о. Вахшского района стал Курбон Юсупов - предприниматель; район Восе возглавил Шарбатулло Азизулло, который управлял Вахшем, а в район Джайхун назначен Абдулхафиз Одиназода - экс-глава земельного комитета Хатлона.

И.о. главы Явана назначен Джамшед Саидзода, Темурмалика - Фотех Аминзода, который управлял Джайхуном, а мэром города Нурек стал Хилолби Курбонзода.

Как сообшили в администрации этих районов, новые руководители уже представлены активам районов.

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