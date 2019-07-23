Конфликт в Ворухе, 22 июля 2019 года. По словам жителей Воруха, это момент установки столба с надписью «Ак-сай» на территории Таджикистана

Пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана распространил заявление по поводу инцидента, произошедшего накануне на таджикско-кыргызской границе.

"Жители сельского джамоата Ворух города Исфара в ходе подготовки к рабочему визиту президента Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана 22 июля занимались работами по благоустройству, в том числе на территории джамоата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана", - отмечается в сообщении.

Согласно распространённой информации, примерно в 16:35 граждане Кыргызстана воспрепятствовали этому действию таджикской стороны. Они самовольно установили надпись «Оксой» и флаг своей страны на этом участке.

"Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт", - сообщают таджикские погранвойска.

"Кыргызы наряду с тем, что бросали камни, также использовали огнестрельное оружие: в результате стрельбы погиб 1 житель джамоата Ворух Караев Джалол, 1967 года рождения, трое других получили ранения. Также в результате бросания камней 7 граждан Таджикистана получили тяжёлые ранения и доставлены в больницу", - подчеркивает пресс-центр Пограничных войск, отмечая, что г раждане КР, воспользовавшись моментом, незаконно перекрыли дорогу «Исфара-Ворух».

"Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям", - отмечает погранведомство.

В настоящее время на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств Таджикистана и Кыргызстана, других соответствующих органов двух стран.

Тем временем, кыргызские СМИ опубликовали видео начала инцидента между жителями Воруха и Ак-сая, присланное очевидцами событий. На видео видно, как граждане Кыргызстана несут и пытаются установить столб с надписью «Ак-сай», а граждане Воруха сопротивляются этому.

Жители Воруха активно делятся этим видео в социальных сетях и мессенджерах в качестве доказательства того, что кыргызы хотели установить стелу на территории Воруха.

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