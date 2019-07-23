Несмотря на то, что 22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами двух государств произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана, а несколько получили ранения, официальный Душанбе продолжает готовиться к намеченной на 26 июля встрече лидеров Таджикистана и Кыргызстана в Исфаре.

Речи о переносе даты или отмене встречи президентов не идет, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, ожидается, что президенты на месте ознакомится с ситуацией на таджикско-кыргызской границе.

Ранее планировалось, что президент Таджикистана 26 июля посетит Исфару, и проведет встречу с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Стороны обсудят вопросы демаркации и делимитации таджикско-кыргызской границы.

Далее в джамоате Ворух города Исфары запланирована встреча президентов двух стран с жителями приграничных сел двух государств.

В настоящее время в Ворухе сосредоточены силовики двух стран и руководство погранведомств Таджикистана и Кыргызстана, которые контролируют ситуацию на местах. Однако дорога Ворух-Исфара остается заблокированной.

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