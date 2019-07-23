Дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳо аз нуқтаҳои савдо ва бозорҳои ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 2035 баста сақичи «Орбит» ва 3662 баста офтобпараст бо тамғаи қалбакӣ ошкор ва аз муомила гирифта шуд. Дар ин бора директори Агентии «Тоҷикстандарт» Қудрат Давлатзода дар нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод.
Ба гуфтаи мавсуф, ҳамчунин бо дархости ширкати тиҷоратии “Мегаполис” 14645 литр нӯшокиҳои муҳлати истифодаашон гузаштаи тамғаҳои “Кока-кола”, “Фанта”, “Спрайт” тибқи тартиби муқарраргардида нобуд карда шудаанд.
Инчунин, аз ҶДММ “Реал Трейдинг” 689 кг маҳсулоти ғизоӣ, “Рушон” 676 кг ғизои кӯдакона ва ҷамъияти “Марям Мухторпур” ба миқдори 3800 кг вафлии хушк нобуд карда шудааст.
Қудрат Давлатзода, илова кард, ки барои саломатии сокинон бояд ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аз ҷумла журналистон бо онҳо робитаи зич дошта бошанд, то тавонанд мушкилиро паси сар намоянд.
“Барои мо солимии аҳолӣ хеле муҳим аст ва барои ҳалли мушкилот шабу рӯз кор мекунем то маҳсулотҳои муҳлати истифодаашон гузашта ва пастсифатро тавонем нест кунем. Бо тоҷирон ва соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем то худашон тавонанд маҳсулоти худро супоранд”, - таъкид дошт ӯ.
Дар Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK ва Google Новости бо мо бимонед.
Синоптики Таджикистана заявляют, что жара продержится до конца недели
Партия Зеленского близка к тому, чтобы получить абсолютное большинство в Верховной Раде. Что будет с Украиной дальше
Саиджалол Саидов выиграл серебро в турнире по дзюдо в Казахстане
«Амонатбонк» скупил акции «Сангтуды» на более 1 млн. сомони
Сооронбай Жээнбеков не планирует отменять рабочий визит в Таджикистан
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
Пост главы Антимонопольной службы Таджикистана остается вакантным
В Верховной Раде Украины впервые появится темнокожий депутат
В Узбекистане предприниматель облил бензином и поджег чиновника, который хотел снести его магазин
Китай передал КЧС Таджикистана технику на 6 миллионов долларов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста