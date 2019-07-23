В Верховную Раду Украины, согласно предварительным результатам, впервые избран темнокожий депутат Жан Беленюк. Он баллотировался от партии "Слуга народа", пишет Радио "Озоди".

По имеющимся данным, партия президента Украины лидирует с большим отрывом, что гарантирует Беленюку место депутата в следующем созыве парламента.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины более 90% электронных протоколов голосования по многомандатному общегосударственному округу, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность, "Батьківщина" и "Голос".

Беленюку 28 лет, он родился в Киеве, его мать украинка. Жан Беленюк вырос без отца, уроженца Руанды, погибшего во время гражданской войны в этой стране в 1994 году. Перед началом политической карьеры Жан Беленюк занимался греко-римской борьбой. Он заявил, что не намерен прекращать спортивную карьеру после выборов и планирует участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году. В 2016-м он выступал в составе сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебряную медаль.

Депутат от "Слуги народа" рассказал, что не был "особо патриотески настроенным" перед событиями Евромайдана. В акциях протеста, по его словам, он не участвовал, но был сторонником перемен, однако вскоре разочаровался в президенте Петре Порошенко.

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