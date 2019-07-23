Идут переговоры относительно рабочего визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан, сообщает аппарат президента Кыргызстана, на который ссылаются СМИ.
По данным аппарата кыргызского президента, уточняется время и место встречи глав двух государств.
«Идут переговоры относительно рабочего визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан. В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе приграничные. По данным аппарата президента, уточняется время и место встречи глав двух государств», - сообщает радио «Азаттык».
В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе приграничные.
Эмомали Рахмон, как сообщил ранее источник "АП" в правительстве, также не намерен отменять поездку в Исфару, запланированную на 26 июля.
Ранее планировалось, что в джамоате Ворух города Исфара, где вчера произошел очередной конфликт между жителями двух стран, президенты двух стран должны провести переговоры и поговорить с жителями приграничных сел двух государств.
В настоящее время в Ворухе сосредоточены силовики двух стран и руководство погранведомств Таджикистана и Кыргызстана, которые контролируют ситуацию на местах.
Однако дорога Ворух-Исфара остается заблокированной.
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