Таджикский дзюдоист Саиджалол Саидов в весовой категории до 100 кг выиграл серебряную медаль открытого Кубка Азии по дзюдо в казахстанском городе Актау.

В турнире приняли участие 175 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, России, Испании, Таджикистана и Узбекистана.

Саиджалол вступил в борьбу со стадии 1\8 финала, по пути к финалу он одержал победы над соперниками из Узбекистана и Казахстана - Чингизхоном Шокировым и Динахметом Руссимбеком. В полуфинале Таджикский атлет оказался сильнее своего визави Ибрагима Маргиева из России, но в фиинальном поединке уступил казахстанцу Виктору Демьяненко.

Отметим, что в прошлом году в этом турнире Саидов был победителем.

На этих соревнованиях сборную Таджикистана представляли 8 дзюдоистов.

Открытый Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Турара Жолдыбаева, является лицензированным турниром. Победители и призеры турнира получили рейтинговые очки. За серебро Саиджалол получил 60 очков в международном рейтинге, что поможет ему в борьбе за попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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