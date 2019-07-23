Конфликт в Ворухе, 22 июля 2019 года

Вопросы демаркации и делимитации таджикско-кыргызской межгосударственной границы, особенно на участке Ворух-Ак-сай, в последние годы превратились в тяжелый «камень преткновения» между двумя соседними и дружественными народами, нередко омрачающие состояние двусторонних связей.

Линия прохождения границы на этом участке тесно переплетена с водостоком и существующими и планируемыми маршрутами автодорог.

По мнению таджикского политолога Абдугани Мамадазимова, здесь нет простого решения одной - земельной - проблемы, а требуется решение сразу трех вопросов - граница, автодорога и водосток одновременно.

«Одна страна должна уступить земельный участок для старой или новой автодороги соседу, а сосед - компенсировать пропорциональный участок в другом месте для наземного сообщения или для землепользования», - считает политолог.

Также, по его словам, обе стороны должны договориться о квоте водостока в приграничных населенных пунктах.

«Не разовая, а комплексная взаимная уступка и окончательный консенсус, как нам кажется, возможна только при проявлении политической воли глав государств двух братских стран, способных решить данную затянувшую проблему», - убежден Мамадазимов.

Он отмечает, что «картографические споры» двух сторон не привнесли ясности и не приблизили позиции двух государств, поэтому, уверен политолог, здесь нужен нестандартный волевой и конструктивный подход.

«Прямая, наземная связь джамоата Ворух с городом Исфара выступает приоритетным вопросом для Таджикистана», - подчеркивает эксперт.

Абдугани Мамадазимов DW/Г.Фасхутдинов

Решение есть

Абдугани Мамадазимов предлагает четыре варианта решения проблемы:

1. Уступить пропорциональный земельный участок соседу (в другом месте района), чтобы получить земельный участок, где проходит функционирующая автомобильная дорога с джамоатом Ворух;

2. Оформить в долгосрочную аренду земельный участок у соседней страны, где проходит дорога или для строительства новой дороги с джамоатом;

3. Оформление межгосударственного Соглашения о совместном использовании автодорог Исфара-Ворух и Баткент-Ляйляк, придав им международный статус;

4. Прорыть два тоннеля для автодорог Исфара-Ворух и Баткент-Ляйляк на приграничных участках, которые со временем заменят существующие наземные автодороги, раз и навсегда убрав разногласия.

Политолог убежден в том, что сложившая ситуация на данном участке границы, если говорить медицинским языком, требует срочного «хирургического вмешательства» для трансплантации «участков земли» в двух направлениях.

22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами двух государств произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана, несколько получили ранения.

Официальный Душанбе продолжает готовиться к намеченной на 26 июля встрече лидеров Таджикистана и Кыргызстана в Исфаре.

Не планирует отменять свой визит в Таджикистан и Сооронбай Жээнбеков.

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