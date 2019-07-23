Житель Вахдата Сайфулло Олимов попал в аварию 31 год назад. Сразу после происшествия мужчина заметил в себе сверхспособность - он может пропустить через себя высоковольтный ток без вреда для здоровья.
61-летнего мужчину в Вахдате знает чуть ли не каждый, как человека-проводника. После аварии он также перестал чувствовать укусы пчел, сложно переносит жару, а еще лечит друзей и знакомых от головной боли одним прикосновением руки.
«Мне многие раньше не верили. В связи с чем я часто проводил эксперименты с оголенными проводами на спор. Один раз даже выиграл целый дом, но потом, конечно же, не забрал выигрыш. Так нечестно», - улыбается мужчина.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Японец за восемь лет снял 20 тысяч видео с кошками. Ни одно из них так и не стало популярным
Жизнь без лайков. Таджикские звезды Инстаграм могут лишиться доходов?
Кыргызстан и Таджикистан начали совместное патрулирование на границе
Рамазон Рахимзода: Шарофиддин Гадоев сам вернулся и сам обратно уехал, возможно, вернется еще
Техника за миллионы: что подарил Китай Таджикистану
Министр МВД Таджикистана заявил, что раненый в Ворухе милиционер нуждается в срочной операции
В России может появиться «единый информационный ресурс» с данными о россиянах
"Мертвые души". Кто в Таджикистане получает пенсии умерших стариков?
Приток мигрантов в Россию достиг максимума за 10 лет. В 2018-м он упал до минимума за весь постсоветский период
МВД просит правительство продлить срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста