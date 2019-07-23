Сегодня состоялась передача техники и оборудования таджикским спасателям. Помощь Таджикистану оказал Китай. Стоимость подарка превышает $6 миллионов. Это самая крупная техническая поддержка КЧС Таджикистана со стороны иностранного государства.

Соглашение о техническом сотрудничестве две страны подписали еще в 2012 году. Но это первый транш в рамках договоренностей. Будут еще.

Так, что подарил Китай своему соседу, и для чего нужны новые техника и оборудование?

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