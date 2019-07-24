По итогам первых шести месяцев текущего года Китай стал одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, потеснив Россию.
По данным Госкомстата Узбекистана, в первом полугодии товарооборот Узбекистана с Китаем составил $3,895 миллиарда. Приблизительно $1,6 миллиарда занимает доля экспорта, а $2 миллиарда - импорт, пишет CA-NEWS.
Среди торговых партнеров Узбекистана Россия занимает второе место (2 миллиарда 984 миллиона долларов). Затем идут Казахстан, Турция, Кыргызстан, Афганистан и Таджикистан.
В первой половине 2019 года Узбекистан поддерживал торговые отношения со 166 странами. Общий внешнеторговый оборот страны составил 20 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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