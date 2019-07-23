Представители правоохранительных органов двух стран договорились о совместном патрулировании на границе, сообщают кыргызские СМИ.

По сообщению turmush.kg, в зоне конфликта встретились замминистры внутренних дел двух стран Абдулло Навджувонов (Таджикистан) и Алмазбек Орозалиев (Кыргызстан).

На встрече была достигнута договоренность о том, что стороны начнут совместное патрулирование приграничной местности с целью обеспечения безопасности и дальнейшего урегулирования, сообщает издание.

Информационное агентство 24.kg сообщает об очередном конфликте, в ходе которого ранен пограничник Кыргызстана.

«Сегодня в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, полномочный правительства КР в Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР», - сообщает агентство со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана.

Жители Воруха в беседе с «АП» сообщили, что с таджикской стороны ранен еще сотрудник милиции.

«Сегодня не было перестрелки. Мы услышали звуки нескольких выстрелов, после чего сотрудника милиции с ранениями отвезли в больницу. После этого опять наступила тишина», - сообщил "АП" по телефону житель Воруха.

По словам очевидцев, раненный милиционер - Фаррух Тошхуджаев, инспектор ОМВД Исфары по делам несовершеннолетних.

Дороги остаются закрытыми

Жители Воруха также сообщили, что из-закрытия дороги Ворух-Исфара, больше число жителей не могут возвратиться домой из города.

«Дорога остаётся закрытой, даже скорую не пускают. Также жители остались в Исфаре, не могут попасть к семьям, а ведь некоторые перед конфликтом прилетели из России. Те, у кого билеты в Россию, тоже не могут выехать из джамоата», - сообщили местные жители.

Кыргызские СМИ, в свою очередь, сообщают о закрытии таджикской стороной дороги Исфана — Ош.

«После обеда представители силовых структур Таджикистана закрыли трассу Исфана - Ош. Пока скопления машин не наблюдается», - сообщает 24.kg.

Представители силовых структур Таджикистана закрыли участок трассы (265 м) Исфана — Ош, который Кыргызстан арендует у Таджикистана.

Исфана — Ош - стратегическая дорога, соединяющая Лейлекский район Кыргызстана с остальными регионами страны, в том числе со столицей.

22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами Таджикистана и Кыргызстана произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана - учитель математики средней школы №23 джамоата Ворух 52-летний Джалол Караев.

Несколько граждан Таджикистана получили ранения. В том числе таджикский милиционер Абдурасул Шомирсаидов - начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области, который получил огнестрельные ранения, и сейчас нуждается в экстренной операции в городских условиях.

Погранслужба Таджикистана сегодня утром распространила заявление, что это очередная провокация в преддверии встречи президентов и обвинила жителей Ак-сая в том, что они хотели установить столб «Ак-сай» на территории Таджикистана. Погранслужба Кыргыстана, в свою очередь, сообщила, что причина конфликта в установке таджикского флага на неописанной территории.

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