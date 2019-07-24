Планируется, что лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в конце текущей недели проведут две встречи в Ифсаре и в Ворухе.

На первой встрече президентов, которая состоится в городе Исфара, президенты, руководители соответствующих структур двух государств рассмотрят вопросы ускорения демаркации и делимитации оставшихся участков таджикско-кыргызской госграницы, сообщил «АП» источник в администрации мэра Исафры.

Он не исключил, что на встречу президентов уже в джамоате Ворух будут приглашены активисты гражданского общества приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана.

По словам источника, на сегодняшнее утро автомобильная дорога Ворух-Исфара остается заблокированной со стороны Кыргызстана.

В Исфаре для организации встречи президентов двух государств находятся руководители Согдийской области, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

Вице-премьеры двух стран Жениш Разаков и Азим Иброхим 23 июля провели переговоры по инциденту на участке кыргызско-таджикской государственной границы.

Было принято решение о проведении совместного расследования инцидента, который повлек за собой смерть таджиккого гражданина и ранение еще нескольких человек. В ходе конфликта на границе также был ранен подполковник Абдурасул Шомирсаидов - начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области.

В погранвойсках ГКНБ Таджикистана назвали инцидент "очередной провокацией" в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара, обвинив в этом "некоторые заинтересованные кыргызские круги", которые не хотят мира и спокойствия на линии границы.

Вчера стороны договорились проводить совместное патрулирование, а также продолжать проведение разъяснительных работ среди местного населения двух государств.

Минувшая ночь в зоне конфликта прошла спокойно, отметили в исфаринской мэрии.

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