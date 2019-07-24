Заместитель главы ОАО «Энергетические сети района Рудаки» Сайджамол Мираков обвиняется в растрате крупной суммы денег, полученных от потребителя электроэнергии.

Он растратил для своих нужд свыше 146 тыс. сомони, которые за потребленную электроэнергию заплатила наличными ООО «Мавлоно Руми».

Как сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана, Мираков обвиняется в нанесении особо крупного ущерба ОАО «Энергетические сети района Рудаки».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 245, ч.4 (присвоение или растрата) УК Таджикистана, ему грозит штраф в размере 1 миллиона 200 тыс. сомони или лишение свободы на срок до 12 лет.

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